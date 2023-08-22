Advertisement

عربي-دولي

مأساة جديدة... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروّع

Lebanon 24
22-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1099821-638283031970125378.jpg
Doc-P-1099821-638283031970125378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوفي 5 أشخاص من عائلة أردنية وأصيب شخص آخر، في حادث سير مروع وقع على طريق مكة - الرياض في السعودية.

وأوضح رئيس اللجنة الإنسانية والحوادث في ملتقى النشامى هيثم خطاب أن الحادث أودى بحياة رب الأسرة الشاب مالك أكرم خرما وأولاده الأربعة أكرم، ومايا، ودانا، وديما، فيما وصفت حالة زوجته بالجيدة.
Advertisement

كما أشار إلى أن العائلة كانت في طريق عودتها إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:10 | 2023-08-22
09:00 | 2023-08-22
08:25 | 2023-08-22
08:21 | 2023-08-22
08:00 | 2023-08-22
07:37 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24