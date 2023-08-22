مأساة جديدة... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروّع

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تُوفي 5 أشخاص من عائلة أردنية وأصيب شخص آخر، في حادث سير مروع وقع على طريق مكة - الرياض في السعودية.وأوضح رئيس اللجنة الإنسانية والحوادث في ملتقى النشامى هيثم خطاب أن الحادث أودى بحياة رب الأسرة الشاب مالك أكرم خرما وأولاده الأربعة أكرم، ومايا، ودانا، وديما، فيما وصفت حالة زوجته بالجيدة.كما أشار إلى أن العائلة كانت في طريق عودتها إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة. (العربية)