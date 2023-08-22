بعد 15 سنة في المنفى.. رئيس وزراء تايلاند الأسبق يصل إلى البلاد لقضاء 8 سنوات في السجن





وتأتي هذه العودة قبل ساعات فقط من التصويت في البرلمان حول مرشح حزبه لمنصب رئيس الوزراء في محاولة لتشكيل حكومة.

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وأكد تاكسين أن قراره بالعودة لا علاقة له بمساعي حزب "بيو تاي" للوصول إلى السلطة، لكن الكثيرين يعتقدون أن الحزب أبرم صفقات مع الأحزاب المؤيدة للجيش لتسهيل عودة الملياردير البالغ من العمر 74 عاما.



وهبطت طائرة تاكسين الخاصة في حوالي التاسعة صباحا في بانكوك، حيث كان في استقباله عائلته وأنصاره، وتم اقتياد تاكسين (74 عاماً) إلى المحكمة العليا لدى وصوله، وقالت المحكمة، في بيان إنه سيقضي ما مجموعه 8 سنوات في السجن.





وتغطي عقوبة السجن 3 قضايا مختلفة تتعلق بإساءة استغلال السلطة حين كان رئيسا للوزراء بعد عام 2001، ومخالفات وإصدار أوامر غير قانونية لبنك تديره الدولة بشأن قرض خارجي، وحيازة أسهم بشكل غير قانوني عبر التستر وراء مُلاك صوريين. دخل رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا السجن اليوم الثلاثاء لقضاء حكم صادر عليه بالحبس ثماني سنوات، بعد ساعات من عودته من المنفى.وتأتي هذه العودة قبل ساعات فقط من التصويت في البرلمان حول مرشح حزبه لمنصب رئيس الوزراء في محاولة لتشكيل حكومة.وأكد تاكسين أن قراره بالعودة لا علاقة له بمساعي حزب "بيو تاي" للوصول إلى السلطة، لكن الكثيرين يعتقدون أن الحزب أبرم صفقات مع الأحزاب المؤيدة للجيش لتسهيل عودة الملياردير البالغ من العمر 74 عاما.وهبطت طائرة تاكسين الخاصة في حوالي التاسعة صباحا في بانكوك، حيث كان في استقباله عائلته وأنصاره، وتم اقتياد تاكسين (74 عاماً) إلى المحكمة العليا لدى وصوله، وقالت المحكمة، في بيان إنه سيقضي ما مجموعه 8 سنوات في السجن.وتغطي عقوبة السجن 3 قضايا مختلفة تتعلق بإساءة استغلال السلطة حين كان رئيسا للوزراء بعد عام 2001، ومخالفات وإصدار أوامر غير قانونية لبنك تديره الدولة بشأن قرض خارجي، وحيازة أسهم بشكل غير قانوني عبر التستر وراء مُلاك صوريين.

و قد فرّ رئيس الوزراء الأسبق إلى الخارج قبل 15 عاماً قبل الحكم عليه غيابياً بتهمة إساءة استغلال السلطة، بعد عامين من إطاحة الجيش به في انقلاب، متهماً إياه بالفساد وعدم الولاء للنظام الملكي القوي، وهي تهم نفاها تاكسين.



وقد حوكم ثاكسين وزوجته بوتجامان، غيابيا بتهم الفساد ومن بينها مخالفة القوانين التي تمنع الساسة وهم في مناصبهم وزوجاتهم من إبرام صفقات مع هيئات حكومية، التي رفضها باعتبارها ذات دوافع سياسية، وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات. (الشرق)