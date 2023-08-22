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عربي-دولي

الاتحاد الإفريقي يُعلّق مشاركة النيجر في كافة أنشطته

Lebanon 24
22-08-2023 | 07:10
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أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، عن تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في كافة أنشطة الاتحاد، بسبب الانقلاب الذي وقع يوم 26 تموز الماضي. (سكاي نيوز)
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