الاتحاد الإفريقي يُعلّق مشاركة النيجر في كافة أنشطته

أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، عن تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في كافة أنشطة الاتحاد، بسبب الانقلاب الذي وقع يوم 26 تموز الماضي. (سكاي نيوز)

Advertisement