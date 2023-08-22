لأسباب مختلفة.. من هي الدول التي علّق الاتحاد الإفريقي عضويتها؟

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وتنص المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تحت بند "تعليق المشاركة" على أنه "لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطـرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد".



وفيما يلي قائمة الدول التي تم تعليق عضوياتها منذ عام 2009



مدغشقر 2009



في آذار 2009، اقتحمت قوات عسكرية في جزيرة مدغشقر القصر الرئاسي في العاصمة، واستولت عليه بعد أن دعا زعيم المعارضة الجيش للقبض على الرئيس مارك رافالومانانا، ثم أعلنت المعارضة المدعومة من الجيش أنها عينت زعيم المعارضة أندري راجولينا رئيسا لحكومة انتقالية لفترة عامين. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه مع صدور قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية النيجر في كافة أنشطة الاتحاد، تتوارد إلى الأذهان قائمة طويلة من الدول التي علقت عضوياتها لأسباب مختلفة منذ عام 2009.وتنص المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تحت بند "تعليق المشاركة" على أنه "لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطـرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد".في آذار 2009، اقتحمت قوات عسكرية في جزيرة مدغشقر القصر الرئاسي في العاصمة، واستولت عليه بعد أن دعا زعيم المعارضة الجيش للقبض على الرئيس مارك رافالومانانا، ثم أعلنت المعارضة المدعومة من الجيش أنها عينت زعيم المعارضة أندري راجولينا رئيسا لحكومة انتقالية لفترة عامين.

فقرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مدغشقر في الاتحاد، معتبرًا أن ما حدث في البلاد يدخل في إطار "تغيير غير دستوري للحكومة".

غينيا بيساو 2012



في نيسان 2012، وقع انقلاب عسكري في غينيا بيساو الواقعة بغرب إفريقيا قبل حوالي أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية غينيا-بيساو في المنظمة الإفريقية عقب الانقلاب.

إفريقيا الوسطى 2013



في آذار 2013، بعد اندلاع الحرب بين الحكومة وجماعة "السيليكا" التي استولت على العاصمة وأطاحت بالرئيس فرانسوا بوزيزي، علق الاتحاد عضوية جمهورية إفريقيا الوسطى.

مصر 2013



في تموز 2013، علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عضوية مصر بعد ثورة 30 حزيران، ثم في حزيران 2014 قرر المجلس عودة مصر لأنشطتها في الاتحاد.

بوركينا فاسو 2015



في أيلول 2015، اقتحم جنود من الحرس الرئاسي الموالي للرئيس السابق بليز كومباوري اجتماعا لمجلس الوزراء وخطفوا الرئيس المؤقت ميشال كافاندو ورئيس وزرائه يعقوبا إسحاق زيدا ليعطلوا بذلك فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بانتخابات خلال أيام. وعلَّق الاتحاد الإفريقي عضوية بوركينا فاسو وفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري، وأمهل قادة الانقلاب 4 أيام لإعادة الحكومة المؤقتة وإلا واجهوا حظرا على السفر وتجميدا للأرصدة.

جنوب السودان 2020



في حزيران 2020، علقت مفوضية الاتحاد الإفريقي عضوية دولة جنوب السودان بسبب عدم دفع جوبا مساهماتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية، والتي تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

مالي 2020 و2021



في اب 2020، أطاح تحالف عسكري بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة بعد أشهر من الاضطرابات في أعقاب المخالفات في الانتخابات البرلمانية واعتقال زعيم المعارضة سوميلا سيسي. وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة إثر الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.

وفي أيار 2021، ألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية. وفي حزيران 2021، علق الاتحاد الإفريقي عضوية مالي مرة أخرى، مهددا بفرض عقوبات في حال لم يُعِد قادة المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين.

غينيا 2021



في أيلول 2021، نفذت عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش بقيادة مامادي دومبوي انقلابا عسكريا وألقت القبض على رئيس غينيا ألفا كوندي أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد عام 2010، بعد إطلاق نار في العاصمة كوناكري. وأعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية غينيا، وتضمن القرار تعليق مشاركة جمهورية غينيا في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له.

السودان 2019 و2021



في حزيران 2019، علق مجلس الأمن والسلم الإفريقي عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد حتى تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون، بعد موجة عنف اجتاحت البلاد وسقط خلالها أعداد كبيرة من القتلى. وفي تشرين الاول 2021، أطاح الجيش السوداني، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام من مناصبهم.

النيجر 2023



في تموز 2023، شهدت النيجر انقلابا عسكريا جرى خلاله التحفظ على الرئيس المنتخب محمد بازوم. وقرر مجلس السلم والأمن الإفريقي تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في كافة أنشطة الاتحاد وذلك بسبب الانقلاب. (سكاي نيوز)