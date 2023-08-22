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أبو ردينة: إما سلام وأمن للجميع أو لا سلام ولا أمن لأحد

Lebanon 24
22-08-2023 | 07:37
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قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن العنف الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لن يجلب السلام والاستقرار لأحد.

وشدد أبو ردينة، في بيان على أن "الأمن لا يتجزأ، إما سلام وأمن للجميع، أو لا سلام ولا أمن لأحد"، معتبرا أن "حملة الاعتقالات الكبرى التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، المترافقة مع عمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى، وتواصل إرهاب المستوطنين، كل ذلك أوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير".
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وشدد على أن "إدانات العالم لم تعد تكفي، والغياب الأمريكي والموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة الأمريكية ساهما في زيادة اشتعال الأوضاع على الأرض"، مؤكدا أنه "على الجميع الإدراك أن هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تغير شيئا، وأن الحقوق الفلسطينية الوطنية لا يمكن تجاوزها، وأن الأرض والمقدسات هي خطوط حمراء وستبقى كذلك إلى أن تحرر القدس ومقدساتها".

وأضاف: "السلام لن يتم دون رضى الشعب الفلسطيني، ووفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية". (رروسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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