بسبب الجوع... وفاة حوالي 500 طفل في السودان

أفادت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" غير الحكومية، أنّ ما لا يقلّ عن 498 طفلاً "وربّما مئات آخرين" ماتوا جوعاً في السودان خلال 4 أشهر من الحرب.



وحذّر عارف نور، مدير المنظمة في السودان، في بيان من أنّه في بلد كان يعاني ثلث سكانه قبل الحرب من الجوع، "يموت الأطفال من الجوع في حين كان من الممكن تجنّب ذلك تماماً". (سكاي نيوز)

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