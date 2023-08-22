أوكرانيا تعلن تحرير قرية "روبوتين" الاستراتيجية

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن قواتها دخلت قرية روبوتين الاستراتيجية جنوب شرقي البلاد، مما قد يشكل تقدما كبيرا في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.



وقال نائبة وزير الدفاع هانا ماليار على تطبيق تليغرام، إن "الجنود الأوكرانيين ينظمون إجلاء المدنيين بعد دخولهم إلى روبوتين، لكنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق النار من القوات الروسية".

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بدوره، كتب قائد القوات الأوكرانية في الجنوب، الجنرال أولكسندر تارنافسكي، في تليغرام تحت صورة جندي داخل دبابة: "جنودنا في قرية روبوتين".



وتقع القرية على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا، على طريق مهم باتجاه توكماك، وهي محور للسكك الحديدية والطرق البرية تحتله روسيا.



ومن شأن استعادة السيطرة على توكماك أن يكون علامة فارقة، إذ تضغط القوات الأوكرانية جنوبا باتجاه بحر آزوف في إطار حملة عسكرية تهدف إلى تقسيم قوات الاحتلال الروسية. (الحرة)