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عربي-دولي

اعتقال بريطانيين كانا يخططان لقنبلة نووية قذرة.. وهذه المواد التي عثرت عليها الشرطة! (صور)

Lebanon 24
22-08-2023 | 09:00
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أعلنت الشرطة في النمسا إنها اعتقلت بريطانيين اثنين وشريك لهما، متهمة إياهم بأنهم كانوا يخططون لإنتاج قنبلة نووية قذرة، على ما أوردت صحيفة بريطانية.


ولم تكشف وسائل الإعلام في النمسا، اسم البريطانيين، لكنها ذكرت أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بعد توجيه الاتهام النووي لهما، بعد اعتقالهما في ردون في ولاية كيرنتن جنوبي البلاد.
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وقال محققون إنهم وجدوا مواد لصناع قنابل بما في ذلك مادة "تي أن تي" الشديدة الانفجار، بالإضافة إلى البارود وصواعق في عقار يسكنه المتهمون، الى جانب خليط هذه المواد الذي يحتوي على حمض الكبريتيك، كاف لصنع قنابل قوية. كما عثر المحققون على كميات كبيرة من البنادق ومن بينها بنادق هجومية.
 
الأسلحة التي عثر عليها في منزل المتهمين.
 
 
ويُعتقد أن المتهمين ينتمون إلى طائفة تستعد لنهاية العالم، ويبلغ عمر البريطانيين 67 عاما بينما يبلغ عمر شريكهما النمساوي 29 عاما.
 
وحالياً، يواجه هؤلاء تهمة التآمر لاستخدام وقود نووي ومادة مشعة، ومادة مفجرة لإنتاج قنبلة.
 
وتبحث الشرطة النمساوية عن شخص رابع يبلغ من العمر 68 عاما، وهو نمساوي الجنسية ولا يزال طليقا.
 
ومن المقرر أن يمثل هؤلاء أمام المحكمة في وقت لاحق الثلاثاء، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
المتحدث باسم المدعي العام قال إن مثل هذه الحالات نادرة في النمسا، فالكميات التي عثر عليها كافية لإنتاج 8 قنابل مع تأثير مدمر.
ولدى استجوابهم رفض المتهمون الكشف عما يريدون فعله بهذه الأسلحة الفتاكة.
وذكرت تقارير محلية أن المتهمين الثلاثة كانوا يعيشون حياة منعزلة ولم يحتكوا بالجيران في المنطقة المعروفة بهدوئها الشديد. (سكاي نيوز)

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