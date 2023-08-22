كيف علّق رئيس وزراء إسبانيا على تقبيل لويس روبياليس اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها؟

اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن اعتذار رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم لويس روبياليس بعد تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات، "غير كاف".



وقال سانشيز في مؤتمر صحفي: "ما رأيناه كان تصرفا غير مقبول، أعتقد أن الاعتذارات التي قدمها السيد روبياليس غير كافية، بل غير مناسبة، يجب على رئيس الاتحاد الذهاب إلى أبعد من ذلك". (سكاي نيوز)

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