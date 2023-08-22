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وزيرة التجارة الأميركية تزور الصين

Lebanon 24
22-08-2023 | 11:00
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تتوجه وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو الأسبوع المقبل إلى الصين، للقاء مسؤولين ورجال أعمال صينيين وسط جهود تطبيع العلاقات بين البلدين بعد تدهورها لمستويات تاريخية.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أن زيارة رايموندو لبكين وشانغهاي خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى الثلاثين من أغسطس، تهدف إلى إجراء "مباحثات بناءة حول قضايا تتعلق بالعلاقات الأمريكية- الصينية التجارية، والتحديات التي تواجه الشركات الأمريكية، ومجالات التعاون المحتمل".
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وقالت وزارة التجارة الصينية إن الزيارة تأتي بناء على دعوة من وزير التجارة وانغ وينتاو، دون أن تورد تفاصيل أخرى.

وتأتي زيارة رايموندو في أعقاب فرض وزارتها ضوابط على الاستثمار الأجنبي، ما أثر سلبا على العديد من الشركات الصينية.

كان آخر لقاء جمع رايموندو بوانغ قد انعقد في واشنطن في مايو الماضي، لمناقشة قضايا تجارية.

وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين منذ ذلك الحين. (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
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