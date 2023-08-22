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عربي-دولي

أردوغان يزور روسيا قريبا لإجراء محادثات مع بوتين

Lebanon 24
22-08-2023 | 10:30
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أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول صفقة الحبوب.

وكان الرئيس التركي أعلن في وقت سابق أنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الشهر المقبل، مضيفا أن وزير الخارجية التركي يعتزم زيارة موسكو لإجراء محادثات والتحضير للقاء.
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وأشار إلى أن "كل المحادثات الهاتفية وغيرها تشير إلى أن موقف الرئيس الروسي كان إيجابيا تجاه صفقة الحبوب".

بدورها، كتبت صحيفة Milliyet التركية أن أنقرة تكثف عملها الدبلوماسي على أمل أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى تركيا في الأيام القريبة القادمة، مشيرة إلى أنها ستكون "أول زيارة لبوتين إلى دولة عضو في حلف "الناتو" منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي استعداد موسكو للعودة إلى صفقة الحبوب بعد تنفيذ عدد من الشروط، على رأسها إزالة كافة العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية التي تخدم توريد الأغذية والأسمدة، والعودة إلى نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية.

كما تشمل الشروط إعفاء صادرات الحبوب والأسمدة الروسية وتوريد المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية من العقوبات. (روسيا اليوم)
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