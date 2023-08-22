مبعوث "إيكواس": الاجتماع مع المجلس العسكري في النيجر مثمر

قال الرئيس النيجيري السابق، عبد السلام أبو بكر، الثلاثاء، إن الاجتماع مع قادة المجلس العسكري الذي يحكم النيجر بعد الانقلاب كان مثمرا للغاية.

وقاد أبو بكر بعثة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" التي سافرت إلى النيجر، من أجل التفاوض مع قادة الانقلاب مطلع الأسبوع الجاري، لإنهاء أزمة الانقلاب.

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وقال في حديث لوكالة "رويترز": "الزيارة كانت مثمرة للغاية"، مضيفاً أنه يأمل في حل الأزمة من خلال السبل الدبلوماسية.