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استمرار حرائق الغابات في تينيريفي الإسبانية

Lebanon 24
22-08-2023 | 11:32
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أفادت السلطات المحلية في جزيرة تينيريفي الإسبانية، بأن حريق الغابات مازال مستعراً في الجزيرة التي تضرر أكثر من 7% منها.

وأعلنت السلطات، مساء أمس الإثنين، أن الحريق الذي اندلع قبل 6 أيام، امتد إلى نحو 15 ألف هكتار في شمال وشمال شرق الجزيرة في جزر الكناري.
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وقال مانويل ميراندا، عضو مجلس السياسة الإقليمية وإدارة الموارد المائية: "لن يكون الأمر سهلاً.. ولكننا نأمل في السيطرة على الحريق بالكامل في غضون الأيام المقبلة".

وشارك أكثر من 250 رجل إطفاء في مكافحة النيران، بحسب التقارير الرسمية، كما تحدثت فرق الإطفاء في تينيريفي عن "ليلة هادئة" بدون أي وقوع حوادث.
 
وبعد الفجر، جرى إرسال 24 طائرة ومروحية إطفاء مجدداً. ووفقاً للسلطات، لم يدمر الحريق أي منازل، ولا توجد إصابات.

وأعلنت رئيسة مجلس تينيريفي، روزا دافيلا، أنه سوف يستمر رفع أوامر الإجلاء بشكل تدريجي. ويقدر عدد الذي تم إجلاءهم بـ13 ألف شخص.
 
ونظراً لأن أغلب الأشخاص الذين غادروا منازلهم أقاموا مع أقاربهم وأصدقائهم، فإن العدد المحدد غير معلوم.
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