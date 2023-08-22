مقتل 12 جندياً في النيجر إثر كمين مسلّح

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قتل 12 جندياً من جيش النيجر في كمين نصبه مسلحون، بمنطقة تيلابيري جنوب غربي البلاد التي تشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني تعرضت لكمين، الأحد، في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري، لافتاً إلى "مقتل 12 من جنودنا"، كما أوضح أن رد الجنود "كبد العدو خسائر فادحة"، من دون تحديد عدد المهاجمين القتلى.ودفنت الجثامين في حضور الليفتنانت كولونيل ماينا بوكار، الحاكم العسكري الجديد لتيلابيري، وفق المصدر نفسه.