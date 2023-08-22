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عربي-دولي

لتنفيذ عملية في النيجر... هل طلبت فرنسا استخدام الأجواء الجزائرية؟

Lebanon 24
22-08-2023 | 11:46
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نفى رئيس هيئة أركان الدفاع في فرنسا اليوم، أن تكون باريس قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.


وقال مصدر في الجيش الفرنسي "تنفي هيئة الدفاع الفرنسية المشتركة تقديم طلب للتحليق فوق الأراضي الجزائرية".
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وكانت قد أفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية بأن سلطات البلاد رفضت طلب فرنسا فتح أجواء الجزائر أمام التدخل العسكري في النيجر.


وقالت الإذاعة الجزائرية: "فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم"، مشيرة إلى أن "الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها  كان صارما وواضحا".

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