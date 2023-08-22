اشتباكات مع طالبان تودي بحياة 6 جنود باكستانيين

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أعلن الجيش الباكستاني أن 6 جنود قُتلوا في اشتباك مع مسلحين من حركة طالبان، في منطقة بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان، مضيفاً أن 4 متشددين لقوا حتفهم.وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها قائلة إن مسلحيها نصبوا كميناً لمركبتين عسكريتين.وقال الجيش في بيان، "خلال تبادل عنيف لإطلاق النار، نال 6 جنود الشهادة بعدما قاتلوا ببسالة"، مضيفاً أن الاشتباك وقع في إقليم وزيرستان الشمالي.