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عربي-دولي

اشتباكات مع طالبان تودي بحياة 6 جنود باكستانيين

Lebanon 24
22-08-2023 | 11:59
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أعلن الجيش الباكستاني أن 6 جنود قُتلوا في اشتباك مع مسلحين من حركة طالبان، في منطقة بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان، مضيفاً أن 4 متشددين لقوا حتفهم.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها قائلة إن مسلحيها نصبوا كميناً لمركبتين عسكريتين.
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وقال الجيش في بيان، "خلال تبادل عنيف لإطلاق النار، نال 6 جنود الشهادة بعدما قاتلوا ببسالة"، مضيفاً أن الاشتباك وقع في إقليم وزيرستان الشمالي.

 
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