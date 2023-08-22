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عربي-دولي

بوتين: عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة

Lebanon 24
22-08-2023 | 12:13
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة

وذكر بوتين في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها جنوب أفريقيا في مدينة جوهانسبرغ، أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف.
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وأوضح أن مجموعة "بريكس" تتجاوز مجموعة السبع من حيث القدرة الشرائية، مضيفا: "الوضع الاقتصادي العالمي تضرر كثيرا بسبب العقوبات الغربية الأحادية".

وتضم المجموعة كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40% من سكان العالم. (العربية) 
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