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البيت الأبيض: استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم

Lebanon 24
22-08-2023 | 12:30
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قمة مجموعة العشرين.

وأضاف أن استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم، و"لا نعمل على إبطاء النمو الاقتصادي الصيني".
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وذكر أن زيارة وزيرة التجارة الأميركية للصين هدفها تأكيد اهتمام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنّ "الوزيرة تتطلّع إلى إجراء مناقشات بنّاءة بشأن القضايا المتعلّقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحدّيات التي تواجهها الشركات الأميركية ومجالات التعاون الممكنة".

وقالت واشنطن إنها ستزور كلًا من بكين وشنغهاي، في حين أكّدت بكين الزيارة قائلة إنّ ريموندو تلقت دعوة من نظيرها الصيني وانغ وينتاو، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
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