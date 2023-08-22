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عربي-دولي

الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الدنمركي بشأن حرق المصحف

Lebanon 24
22-08-2023 | 12:49
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أعلن مصدر بوزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن الوزارة استدعت مرة أخرى القائم بالأعمال الدنمركي فيما يتعلق بحوادث حرق نسح من المصحف في الدولة الواقعة في شمال أوروبا.

وقال المصدر إن الوزارة استنكرت هذه الحوادث واحتجت عليها وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لها.
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واستدعت الوزارة في وقت سابق دبلوماسيين دنمركيين وهولنديين، الاثنين، للاحتجاج على هذه الوقائع.

وفي الشهور القليلة الماضية، أحرق أشخاص مناهضون للإسلام نسخا من المصحف ودنسوها مما أثار الغضب في العالم الإسلامي الذي طالب حكومات دول الشمال الأوروبي بحظر مثل هذه الأعمال.


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