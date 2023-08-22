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إقتصاد

اقترب من أعلى مستوى له في شهرين.. الدولار يرتفع

Lebanon 24
22-08-2023 | 12:41
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ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، الثلاثاء، واقترب من أعلى مستوى في شهرين كان قد سجله الأسبوع الماضي بينما يترقب المتعاملون اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول هذا الأسبوع.
 
ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.3 بالمئة إلى 103.58.

واقترب المؤشر من أعلى مستوى في شهرين حين سجل 103.68 الأسبوع الماضي لأن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني والمراهنات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أدت إلى ارتفاع العملة الخضراء.

وتضررت الأصول عالية المخاطر الأسبوع الماضي، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى قرب ذروتها في 16 عاما في ظل خوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستعداد المتعاملين لبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

ويراقب التجار قمة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا المنعقدة في جوهانسبرغ لتلقي أي أنباء عن التحفيز الصيني.
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وكان من المتوقع أن تكون التحركات العامة في أسواق العملات محدودة قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى البنك المركزي في جاكسون هول، بولاية وايومنج، المقرر عقده يومي 24 و26 آب. (سكاي نيوز عربية) 

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