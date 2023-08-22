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عربي-دولي

تحرك عاجل لدولة عربية بعد تسجيل إصابتين بمتحور كورونا

Lebanon 24
22-08-2023 | 13:16
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تقدمت عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري إيرين سعيد، بسؤال برلماني عاجل للحكومة بعد ظهور متحور جديد من فيروس كورونا متحور EG5. 

 
وتساءلت سعيد، عن الخطة الاستباقية لوزارة الصحة والسكان للتصدي للمتحول الجديد من فيروس كورونا، وقالت: "ما هي خطة الوزارة لتلقيح المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وخاصة كبار السن ومن لم يتلقوا الأربع جرعات من اللقاح؟".
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كما تساءلت عن رفع كفاءة المستشفيات ووجود بروتوكول علاج واضح لدى الأطقم الطبية داخل المستشفيات، بالإضافة إلى هل تم توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الصحية من الكحول ومستلزمات التطهير والوقاية وأيضا توفير مخزون استراتيجي ‏من الأدوية المستخدمة للتصدي للأعراض هذا ال متحور. 
 
وتابعت: هل تم تفعيل دور المجلس الصحي الإقليمي داخل المحافظة الواحدة لسرعة الربط بين المستشفيات والإسعاف داخل هذه المحافظة ووجود خط ساخن يلجأ إليها المواطن في حال احتياج إلى مستشفى متخصص أو لتلقي الدعم.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون EG-5.2 من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراض الإصابتين خفيفة ويتماثلان للشفاء.
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