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عربي-دولي

المغرب... البحرية تعترض 190 مهاجرا عند سواحل الأطلسي الجنوبية

Lebanon 24
22-08-2023 | 13:51
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أوقفت البحرية المغربية 190 مهاجرا غير نظامي عند السواحل الجنوبية للمحيط الأطلسي بين طانطان والداخلة (الصحراء الغربية)، كانوا يحاولون الوصول في قوارب إلى جزر الكناري الاسبانية، وفق ما أفاد مصدر عسكري.
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ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الأخير قوله أن "وحدات للبحرية الملكية وعناصر مكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، اليوم الثلاثاء، في المياه الإقليمية جنوب المملكة ما بين طانطان والداخلة قوارب كانت تقل ما مجموعه 190 مرشحا للهجرة غير الشرعية".

وأوضح أنهم يتحدرون جميعا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن من بينهم 11 امرأة.

وأكد المصدر أن جميع الموقوفين "تلقوا الإسعافات الضرورية وتم نقلهم سالمين إلى الموانئ الوطنية القريبة، قبل تسليمهم للدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل".

وتشمل هذه الإجراءات غالبا تحديد هويات الموقوفين، فيما أعلن مؤخرا عن ترحيل مهاجرين سنغاليين بالتنسيق مع السلطات المغربية.
 
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