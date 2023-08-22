هل تختفي المالديف بحلول عام 2050؟

رد خبير الأرصاد الجوية السعودي الدكتور خالد الزعاق على سؤال بشأن ما يشاع عن "اختفاء جزر المالديف بحلول عام 2050".



وخلال مقطع فيديو متداول، توجه موثق الفيديو إلى الزعاق بالسؤال عما يتردد بشأن "اختفاء جزر المالديف بحلول عام 2050" بسبب التغيرات المناخية، ليجيب الأخير: "هذا تقدير بعض العلماء، وهذا الذي أميل إليه، لأن المالديف ارتفاعها عن سطح البحر ضئيل جدا، يصل تقريبا إلى نصف متر".

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وتابع الزعاق: "مياه المحيطات ترتفع الآن بسبب ذوبان الثلوج، ويقول العلماء إنه في عام 2030، بداية الانحسار والانطماس، وفي عام 2050 ما يكون فيه ماء".