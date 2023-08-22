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عربي-دولي

شي: العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة والمجتمع الدولي أمام مفترق طرق

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:13
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال منتدى أعمال قمة "بريكس" أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة والمجتمع الدولي أمام مفترق طرق، داعيا إلى العمل الجماعي للتغلب على الخلافات والنزاعات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الصيني في منتدى أعمال قمة "بريكس" (ألقاها وزير التجارة وانغ وينتاو).
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وأوضح الرئيس الصيني: "لا نريد حربا باردة جديدة ولا كتلا تتنازع فيما بينها، وإنما نريد الاستقرار والازدهار وهذا منطق التنمية الإنسانية، كما أن أي محاولة لتشكيل تحالفات عسكرية ستؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار العالميين".

وأضاف: "تعلمنا الدروس من الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، واخترنا الانفتاح من أجل التعاون مع دول العالم.. الصين لا ترغب بالدخول في صراع مع القوى الكبرى، والتعاون والعمل الجماعي يجب أن يتغلبا على الخلافات والنزاعات".

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، حيث تعقد قمة مجموعة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 آب الجاري، في قمتها العادية، وتبحث جملة من القضايا الاقتصادية والسياسية، وانضمام أعضاء جدد. (روسيا اليوم) 
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