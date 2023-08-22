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عربي-دولي

واشنطن تطالب بيونغ يانع بإيقاف مشروع إطلاق القمر الاصطناعي

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:44
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دعت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية إلى إلغاء مشروعها المرتقب لإطلاق قمر اصطناعي، مؤكدة أن إطلاقه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نحض كوريا الشمالية على الامتناع عن أي نشاط جديد غير قانوني، وندعوها لاتباع مسار دبلوماسي جدي ومستدام".
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وأخطرت كوريا الشمالية في وقت سابق من الشهر الجاري، خفر السواحل الياباني اعتزامها إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية الثلاثاء.

ومن جانبه أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعليماته باتخاذ كل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بخطط كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي والاستعداد "لحالة غير متوقعة". (روسيا اليوم) 
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