Advertisement

عربي-دولي

"صفقة" السجناء مع إيران.. مشرعون أميركيون يعبرون عن قلقهم

Lebanon 24
22-08-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1099988-638283390697266216.jpg
Doc-P-1099988-638283390697266216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل مكول، بالتنسيق مع أعضاء جمهورين آخرين رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن قضية السجناء الأميركيين في إيران.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأميركية "توصلت إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الأميركين مقابل دفع  سبعة مليارات دولار إلى الحكومة الإيرانية".
Advertisement

وأكد المشرعون في رسالتهم أن الإدارة الأميركية يجب أن "تلتزم بقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، والذي يتطلب مشاركة الكونغرس في أي اتفاق يبرم مع إيران".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد في تصريحات سابقة أنه سيكون للولايات المتحدة "رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي قد يفرج عنها في إطار اتفاق المحتجزين".

ويحتجز ما لا يقل عن 3 أميركيين إيرانيين في إيران، من بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي اعتقل في تشرين الأول 2015 وحكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة التجسس.

ومن بين السجناء الآخرين، المستثمر الإيراني الأميركي، عماد شرقي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، بحسب وسائل إعلام إيرانية، ومراد طهباز، وهو أميركي من أصل إيراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في كانونا الثاني 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-08-22
18:30 | 2023-08-22
18:00 | 2023-08-22
16:59 | 2023-08-22
16:30 | 2023-08-22
16:00 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24