"صفقة" السجناء مع إيران.. مشرعون أميركيون يعبرون عن قلقهم

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أرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل مكول، بالتنسيق مع أعضاء جمهورين آخرين رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن قضية السجناء الأميركيين في إيران.وأعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأميركية "توصلت إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الأميركين مقابل دفع سبعة مليارات دولار إلى الحكومة الإيرانية".وأكد المشرعون في رسالتهم أن الإدارة الأميركية يجب أن "تلتزم بقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، والذي يتطلب مشاركة الكونغرس في أي اتفاق يبرم مع إيران".وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد في تصريحات سابقة أنه سيكون للولايات المتحدة "رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي قد يفرج عنها في إطار اتفاق المحتجزين".ويحتجز ما لا يقل عن 3 أميركيين إيرانيين في إيران، من بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي اعتقل في تشرين الأول 2015 وحكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة التجسس.ومن بين السجناء الآخرين، المستثمر الإيراني الأميركي، عماد شرقي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، بحسب وسائل إعلام إيرانية، ومراد طهباز، وهو أميركي من أصل إيراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، اعتقل في كانونا الثاني 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التآمر مع أميركا".