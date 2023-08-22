هنية: لا حلول في الضفة الغربية والتهديد يصعّد المواجهة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أنه لن يكون هنالك أي حلول سياسية أو أمنية في الضفة الغربية، وأن "الحل الوحيد هو رحيل الاستيطان من الأراضي الفلسطينية".



وشدد هنية، اليوم، خلال تعليقه على آخر المستجدات في الضفة الغربية، على أن "الشعب الفلسطيني سيقابل الحصار والإغلاق والاستيطان الإسرائيلي بالصمود والمقاومة، حتى يرحل الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين ومقدساتها، ويتخلى عن أحلامه العبثية وخرافاته السياسية، ويعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه".

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وقال: "لم يعد شعبنا يراهن على هذا المسار الذي كلفنا الكثير من ثوابت قضيتنا وحقوقنا التاريخية في فلسطين"، لافتا إلى "فشل ما يسمى بالحل السياسي، وتناثر أوراق أوسلو".





وتابع هني: "حصار آخر، إغلاق آخر، تصفيات، اعتقالات وهدم بيوت، كل هذا لن يغير شيئا، فإصرار المحتل على الاستيطان في الضفة، واستمرار سياسات الضم والتهويد في القدس سيقابله شعبنا بمزيد من الصمود والمقاومة، وسيوقظ في كل جيل من أجيالنا روح الانتفاضة والثورة"، مضيفاًُ "ما يسمى بالحل الأمني القائم على استراتيجية القتل والاغتيالات واستباحة الضفة لم ولن يجدي نفعا مع شعبنا العصي على الكسر، والعنيد في وجه المحتل".



وفي الختام، قال: "توسيع رقعة الاستهداف الذي يهدد به قادة الكيان سوف يسهم في توسيع رقعة المواجهة وتصعيدها".