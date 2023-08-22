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ترامب يسلّم نفسه غداً لسلطات تطبيق القانون في فولتون

Lebanon 24
22-08-2023 | 18:00
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيسلم نفسه، غداً، لسلطات تطبيق القانون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.
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وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال" أنه "في اليوم المذكور سيتم اعتقالي من المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام. وفي لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، وُجِّهت إلى ترامب و18 متهماً آخرين 41 تهمة جنائية إجمالاً فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات المذكورة".
وقال مكتب قائد الشرطة المحلي، إنه "عندما يستسلم ترامب سيكون هناك إغلاق صارم للمنطقة المحيطة بالسجن الواقع في شارع رايس. وفي وقت سابق، وافق قاضي محكمة فولتون العليا سكوت مكافي على كفالة بـ 200 ألف دولار للإفراج عن ترامب في هذه القضية، وتشمل شروط الإفراج قيوداً إضافية بشأن ترويع الشهود بين أشياء أخرى اتفق عليها المدعون العامون ومحاموه".

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