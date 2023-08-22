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عربي-دولي

لليلة السادسة: هجمات أوكرانية تستهدف موسكو.. وواشنطن تحذر كييف!

Lebanon 24
22-08-2023 | 23:16
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في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو اليوم الأربعاء.

وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تيليغرام: "الليلة، أسقط الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو. الطائرة المسيّرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة".
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وأشار إلى عدم تسجيل أي إصابات، وفق التقارير الأولية.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الأميركية أوكرانيا، حيث قالت إن واشنطن "لا تشجع الهجمات بالطائرات المسيرة على روسيا".

وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيّرة بشكل منتظم، مع تزايد الغارات التي تستهدف الأراضي الروسية مؤخرا.

وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن سماع دوي "انفجار" في حي الأعمال بمدينة موسكو، مضيفة أنه "بعد ذلك بقليل، تصاعد الدخان من مبان في نفس المنطقة".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها إن أحد المباني قيد الإنشاء في حي الأعمال تعرض لأضرار طفيفة.

إغلاق المطارات
وأضافت تاس نقلا عن هيئة الطيران أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم إن مطارات موسكو علقت الرحلات الجوية في وقت مبكر الأربعاء.

وعلقت المطارات الرئيسية في أنحاء العاصمة الروسية مرارا الرحلات القادمة والمغادرة خلال الأيام الماضية بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية. (سكاي نيوز)

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