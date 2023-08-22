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عربي-دولي

موسكو قد تضم منطقتين انفصاليتين في هذه الدولة.. هذا ما أعلنه ميدفيديف

Lebanon 24
22-08-2023 | 23:30
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف ان بلاده قد تضم منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا.

وكتب ميدفيديف، وهو رئيس سابق لروسيا، في مقال نشرته صحيفة (أرجومنتي إي فاكتي) الروسية مساء أمس الثلاثاء: "فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".
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وأضاف: "من الممكن جدا تنفيذها إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك".

وفقدت جورجيا السيطرة على المنطقتين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. واعترفت موسكو باستقلالهما في عام 2008 في أعقاب محاولة جورجيا استعادة السيطرة على أوسيتيا الجنوبية بالقوة، وهو ما أدى إلى هجوم روسي مضاد.

وعلى الرغم من تحسن العلاقات الروسية مع جورجيا منذ ذلك الحين، فقد اتهم ميدفيديف الغرب بإثارة التوتر في أنحاء الدولة من خلال مناقشة احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال ميدفيديف في المقال الذي نُشر بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للاعتراف باستقلال المنطقتين، "لن ننتظر حتى تصبح مخاوفنا أقرب إلى الواقع".

وأكد المسؤولون في جورجيا مرارا التزامهم بالانضمام إلى الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يمكنه الحفاظ على سلامة أراضيها. (وكالات)


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