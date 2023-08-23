تصادم ناقلتين في قناة السويس.. وفيديو يرصد الواقعة

نجحت جهود العاملين بهيئة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، في تعويم إحدى السفن عقب تعطلها بالقناة.

وأعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية عن "بدء سحب السفينة التي تعطلت في القناة".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "القاهرة 24" بأن المجرى الملاحي لقناة السويس شهد فجر اليوم الأربعاء، جنوح ناقلة غاز طبيعي مسال.



وأوضح الموقع أن الهيئة العامة لقناة السويس دفعت على الفور 5 قاطرات بحرية لإعادة تعويم الناقلة في مسارها الصحيح.

وتبحر ناقلة الغاز المسال الجانحة في قناة السويس تحت علم سنغافورة، وتدعى BW LESMES، وتبلغ طاقتها الاستعابية 170799 مترا مكعبا من الغاز المسال.



بدورها، ذكرت خدمة تتبع حركة السفن البحرية "مارين ترافيك"، نقلاً عن شاهد عيان، أن ناقلة "بي دبليو ليسميس" التي تحمل الغاز الطبيعي المسال اصطدمت بناقلة منتجات نفطية تُدعى "بوري" في قناة السويس.

كما نشرت الخدمة أيضًا فيديو يظهر بيانات مراقبة عمليات القطر، التي أظهرت أنه تم سحب ناقلة "بوري" بالفعل بعيدًا عن "بي دبليو ليسميس" بعد الاصطدام.

BREAKING: SUEZ TANKER CRASH



MarineTraffic has received eye-witness report from the #SuezCanal that 2 tankers have collided. The reported incident involves the Burri, a Cayman island tanker, and the BW Lesmes, a Singapore flagged LNG tanker.



Track live on https://t.co/QiJtfEMKYD pic.twitter.com/Da0D1n2k89 — MarineTraffic (@MarineTraffic) August 22, 2023 Advertisement

هذا ولم يؤثر جنوح السفينة على حركة الملاحة بالقناة بحسب وسائل الإعلام المصرية. (سبوتنيك + روسيا اليوم)