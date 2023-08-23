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عربي-دولي

تصادم ناقلتين في قناة السويس.. وفيديو يرصد الواقعة

Lebanon 24
23-08-2023 | 00:05
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نجحت جهود العاملين بهيئة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، في تعويم إحدى السفن عقب تعطلها بالقناة.
 
وأعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية عن "بدء سحب السفينة التي تعطلت في القناة".
 
وفي وقت سابق، أفاد موقع "القاهرة 24" بأن المجرى الملاحي لقناة السويس شهد فجر اليوم الأربعاء، جنوح ناقلة غاز طبيعي مسال.

وأوضح الموقع أن الهيئة العامة لقناة السويس دفعت على الفور 5 قاطرات بحرية لإعادة تعويم الناقلة في مسارها الصحيح.
 
وتبحر ناقلة الغاز المسال الجانحة في قناة السويس تحت علم سنغافورة، وتدعى BW LESMES، وتبلغ طاقتها الاستعابية 170799 مترا مكعبا من الغاز المسال.

بدورها، ذكرت خدمة تتبع حركة السفن البحرية "مارين ترافيك"، نقلاً عن شاهد عيان، أن ناقلة "بي دبليو ليسميس" التي تحمل الغاز الطبيعي المسال اصطدمت بناقلة منتجات نفطية تُدعى "بوري" في قناة السويس.
 
كما نشرت الخدمة أيضًا فيديو يظهر بيانات مراقبة عمليات القطر، التي أظهرت أنه تم سحب ناقلة "بوري" بالفعل بعيدًا عن "بي دبليو ليسميس" بعد الاصطدام.
 
 
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 هذا ولم يؤثر جنوح السفينة على حركة الملاحة بالقناة بحسب وسائل الإعلام المصرية. (سبوتنيك + روسيا اليوم)
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