النيران ابتلعت المنازل.. مشاهد مرعبة من حرائق تركيا (فيديو)

اندلعت حرائق هائلة في غابات ولاية جناق قلعة، غربي تركيا، مما تسبب في إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن.
وامتدت الحرائق لمسافة تقدر بـ 15 كيلومترا ووصلت إلى مناطق سكنية وقد التهمت النيران منازل بإحدى القرى المحيطة بمنطقة كاناكالي التركية التي تشهد حرائق مستعرة في غاباتها، وقالت السلطات التركية إنه تم إخلاء 6 قرى بسبب الحرائق، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جانبا من الحرائق.
واستعدت وسائل الإطفاء البحري لمواجهة احتمال امتداد الحرائق إلى شاطئ البحر في المنطقة، بينما يشارك في مهام الإطفاء أكثر من 400 رجل إطفاء ونحو 70 سيارة إسعاف، إضافة إلى نحو 40 طائرة.
وتشهد عدة دول في العالم ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، تجاوزت في بعض المناطق الـ 50 درجة مئوية، ما أدى إلى نشوب حرائق هائلة في غاباتها. (سبوتنيك)