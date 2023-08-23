النيران ابتلعت المنازل.. مشاهد مرعبة من حرائق تركيا (فيديو)

اندلعت حرائق هائلة في غابات ولاية جناق قلعة، غربي تركيا، مما تسبب في إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن.

وامتدت الحرائق لمسافة تقدر بـ 15 كيلومترا ووصلت إلى مناطق سكنية وقد التهمت النيران منازل بإحدى القرى المحيطة بمنطقة كاناكالي التركية التي تشهد حرائق مستعرة في غاباتها، وقالت السلطات التركية إنه تم إخلاء 6 قرى بسبب الحرائق، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جانبا من الحرائق.