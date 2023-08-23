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عربي-دولي

بعد ارتباطه بـ "فاغنر" وإعفائه من منصبه.. تعيين قائد مؤقت للقوات الجوية الروسية

Lebanon 24
23-08-2023 | 01:01
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كشفت تقارير إعلامية روسية، اليوم الأربعاء، عن تعيين قائد مؤقت للقوات الجوية، في تأكيد رسمي على ما يبدو لخبر إعفاء قائد القوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين من منصبه.

فقد نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مطلع قوله، اليوم الأربعاء، إنه تم تعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتًا للقوات الجوية الروسية خلفا لقائدها السابق سيرغي سوروفيكين، الذي أُعفي من مهمة القيادة.
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ونقلت سبوتنيك عن المصدر قوله: "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية الروسية وتعيين رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الروسية فيكتور أفزالوف قائدا مؤقتا للقوات الجوية خلفا له".

إعفاء سوروفيكين من منصبه

مساء أمس الثلاثاء، ذكرت تقارير إخبارية روسية أن الجنرال سوروفيكين، البالغ من العمر 56 عاما، أُعفي من مهمة قيادة القوات الجوية.

وقالت وكالة "آر بي كا" الإخبارية الروسية إنه "تم إعفاء سوروفيكين من قيادة القوات الجوية ونقله إلى منصب آخر".

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحفي روسي قوله إنه سوروفيكين أقيل من منصبه.

الجنرال سوروفيكين
في تشرين الأول 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام عن تعيين الجنرال سوروفيكين قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

 سبق أن شارك سوروفيكين، في الحرب الأهلية في طاجيكستان خلال التسعينات وفي حرب الشيشان الثانية في بداية الألفية الثالثة وفي التدخل الروسي في سوريا، الذي بدأ عام 2015.
 
كان يقود إلى الآن مجموعة قوات "الجنوب" في أوكرانيا، بحسب تقرير لوزارة الدفاع الروسية يعود إلى تموز.
 
في حزيران الماضي، ارتبط اسم سوروفيكين بالتمرد الذي قادته قوات فاغنر، وأنه تم اعتقاله.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن سوروفيكين كان على علم مسبق بالتمرد قبل وقوعه.(سكاي نيوز)

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