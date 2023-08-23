في الخرطوم.. 5 مقرات عسكرية "قاتلة" وشديدة الأهمية بالنسبة للجيش والدعم السريع فما هي؟

فتحت المعارك الطاحنة التي تدور منذ أيام في محيط مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع، الأنظار على بقية المقار العسكرية التي تشكل "هدفاً قاتلاً" وشديد الأهمية بالنسبة للجانبين، فما هي تلك المقار؟

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تصارع الطرفان منذ انطلاق الصراع منتصف نيسان الماضي بين القوتين الكبيرتين في البلاد، على السيطرة على 5 مراكز عسكرية مهمة في العاصمة، ألا وهي: مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وقيادة سلاح المهندسين وسط أم درمان، فضلاً عن قيادة منطقة وادي سيدنا التي تضم المطار الحربي وتقع شمال مدينة أم درمان، بالإضافة طبعا إلى معسكر سلاح المدرعات جنوب العاصمة، ومقر سلاح الإشارة وسط الخرطوم بحري.



ويسيطر الجيش حتى الآن بشكل تام على قيادة سلاح الإشارة والذخائر وسلاح المهندسين أيضاً، فيما تشهد مقار القيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم وسلاح المدرعات اشتباكات متقطعة بشكل دوري. إذ تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة عليها بغية قلب موازين المعركة لصالحها.



فمن يسيطر على سبيل المثال على سلاح المدرعات سيمتلك قوة نارية ضارية تستطيع دك كامل الخرطوم وصد أي قوات مهاجمة، بحسب ما ذكرته "العربية".





تلك القوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو هيمنت على الأرض في العديد من مناطق الخرطوم، منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان الماضي، في حين حافظ الجيش، الذي يمتلك طائرات حربية ومدفعية ثقيلة، على سيطرته على قواعده الرئيسية في العاصمة، وفي الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد، وفق ما أفادت رويترز.



فيما تدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين للسيطرة على القواعد وطرق الإمداد غرب الخرطوم في منطقتي كردفان ودارفور. (العربية)