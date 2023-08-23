ابنته تكشف.. كيف يعيش رئيس النيجر المعزول داخل محبسه مع زوجته وولده؟

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وجهت ابنة رئيس النيجر محمد بازوم المعزول منذ الانقلاب العسكري في البلاد أواخر تموز الماضي رسالة مفتوحة إلى العالم.وأكدت في رسالتها التي نشرتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، أن والدها المنتخب ديمقراطيا قبل عامين، ضحية الخيانة العظمى، ورهينة، ومختطف، مع والدتها خديجة وأخيها الصغير سالم البالغ من العمر 22 عاماً، منذ 26 تموز 2023.كما وجهت الشكر إلى جميع الأشخاص الذين تفاعلوا مع صرختها الأولى التي أطلقت من القلب، والتي نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية سابقا، للتنديد بظروف اعتقالهم.ولفتت إلى أنه بفضل هؤلاء الأشخاص سمح لطبيب الأسرة بزيارة أفراد عائلتها من حين لآخر وتقديم بعض الطعام لهم.وكشفت ابنة بازوم عن ظروف الاعتقال، وقالت إنه يتم قطع الكهرباء عنهم عمدًا، مؤكدة أنهم محتجزون في مسكن خرساني حيث يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة، وغالبًا ما يُحرمون من الماء للاغتسال.واعتبرت أنهم محتجزون بشكل تعسفي مثل كبار المجرمين، حيث يحيط بهم حشد من الجنود وتستهدفهم الأسلحة الرشاشة، متسائلة: "ما ذنبهم ليستحقوا مثل هذا المصير؟".إلى ذلك، أكدت أن عائلتها معروفة بالبساطة واللطف. وقالت: "دأب والدي على تذكيرنا بأن لدينا واجبًا تجاه شعب النيجر، وأنه لن يخون ثقتهم أبدًا، لأنه أقسم على هذا يوم توليه المنصب، وقالت: "لقد شجعني والداي دائمًا على أن أعيش حياة سرية ومتواضعة. وشجعاني على التنقل في أنحاء نيامي دون سائق أو حارس. في الواقع، أنا أتنقل بمفردي، بحرية، وقد تم الترحيب بي دائمًا بلطف كبير من قبل الناس".وتساءلت الفتاة التي تعيش في فرنسا، ما ذنب أخيها الذي لا يمارس السياسة على الإطلاق، فضلاً عن أمها التي وصفتها بالمرأة الشجاعة، التي ساعدت والدها في تنمية النيجر، وأنجزت خلال عامين فقط مشاريع لم تنفذها أي مؤسسة أخرى تابعة للسيدة الأولى في البلاد.تأتي تلك الرسالة بعيد كشف مصادر مطلعة أن فرنسا كانت مستعدة بعد وقت وجيز من الانقلاب، للتدخل عسكرياً من أجل تحرير الرئيس المختطف، إلا أن الأخير رفض ذلك، متمسكاً بالحوار سبيلاً للحل. (العربية)