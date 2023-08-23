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الاحتلال الإسرائيلي يأخذ قياسات منزلي منفذي عملية الخليل.. استعدادا لهدمهما

Lebanon 24
23-08-2023 | 02:03
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دخلت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لهدم منزلي فلسطينيين متهمين بقتل مستوطنة في هجوم وقع قرب مستوطنة كريات أربع يوم الاثنين.

وقال إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات دخلت الخليل في ساعات ما قبل فجر الأربعاء لأخذ قياسات لمنزلي المشتبه بهما استعدادا لهدمهما.
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وفي بيان له أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي: "في نشاط استخباري وعملياتي مشترك بقيادة جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تم اعتقال الليلة الماضية فلسطينييْن من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب جبل الخليل والتي أسفرت عن مقتل مواطنة إسرائيلية وإصابة مواطن آخر".

يذكر أن "إسرائيل" تقوم بانتظام بهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ "هجمات مميتة". وعادة ما تستغرق العملية عدة أشهر، بما في ذلك جلسات المحكمة للنظر في الطعون المحتملة من جانب العائلات.

وقد أثارت فعالية هذه السياسة نقاشا حتى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في حين أدان نشطاء حقوق الإنسان هذه الممارسة باعتبارها عقابا جماعيا غير عادل. (روسيا اليوم)
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