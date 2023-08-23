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عربي-دولي
بعد توقف مؤقت بسبب مسيرت أوكرانية.. هل عادت مطارات موسكو للعمل؟
Lebanon 24
23-08-2023
|
02:17
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أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الأربعاء أن مطارات موسكو عادت للعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من اليوم نتيجة محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.
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ولفتت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة اليوم إلى أن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو، مشيرة إلى أنه تم إسقاط اثنتين منها بواسطة الدفاعات الجوية، بينما تم تحييد الثالثة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وقال البيان الصادر عن الوزارة: "في الثالث والعشرين من آب، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية ليلاً من صد محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 3 طائرات مسيرة على مدينة موسكو. تم تدمير اثنتين منها في الجو فوق مناطق موجايسك وخيمكي في مقاطعة موسكو".
وأوضحت الوزارة أن الطائرة المسيرة الثالثة تم تحييدها باستخدام وسائل التشويش الإلكتروني واصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في مجمع "موسكو - سيتي" بعد فقدانها للسيطرة، مؤكدة أنه لم تقع إصابات جراء هذه الحادثة.
وكانت قد نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن هيئة الطيران في وقت سابق اليوم، أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.
وقالت الوكالة نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم إن مطارات موسكو علقت الرحلات الجوية في وقت مبكر الأربعاء. (سكاي نيوز)
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