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لطالما اعتبرت الولايات المتحدة أن علاقتها بالمملكة العربية السعودية تمثل الشراكة الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط. لكن في الواقع، هناك دولة أخرى تتحول بسرعة إلى قوة مهيمنة إقليمية، وهي تركيا، كل ذلك في الوقت الذي تحافظ فيه على علاقات وثيقة مع أوروبا والولايات المتحدة من خلال عضويتها في حلف شمال الأطلسي.وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "مع تحول تركيا الأخير نحو الغرب، فضلاً عن الجهود الرامية إلى إعادة بناء العلاقات مع الشركاء في الشرق الأوسط، فإن أهميتها الاستراتيجية تتنامى. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على قوتها السياسية والعسكرية في المنطقة، فيتعين عليها الاستفادة من هذا الأمر وإقامة علاقات أوثق مع تركيا. من وجهة نظر الولايات المتحدة، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيماً مثيراً للانقسام، مما يجعل الحفاظ على العلاقات الرسمية معه أمراً صعباً. إن قيادته في كثير من الأحيان تتعارض مع المبادئ الديمقراطية الغربية، كما وإن طبيعته التي لا يمكن التنبؤ بها تجعل من الصعب توقع الخطوات السياسية، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات مع العديد من الدول".وتابعت الصحيفة، "يحافظ أردوغان على صداقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يعارض الحرب في أوكرانيا كما ويعارض سياسة الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من روسيا. لعبت القوات التركية دوراً مهماً في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، لكن معظم هجماتها كانت موجهة ضد الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، والذين يعتبر أردوغان أنهم يشكلون تهديداً لأمن بلاده. وفي الآونة الأخيرة، اتخذ أردوغان مواقف أكثر انسجاما مع الغرب، فقد تخلى عن معارضته لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي".ورأت الصحيفة أن "هذا التقارب من الغرب يعود لعوامل عديدة منها: الازمات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، وانقلاب رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين الذي ورغم فشله ساهم في اضعاف مكانة بوتين، وقدرة أردوغان على اتخاذ موقف أقل تشدداً بعد إعادة انتخابه في أيار. بالإضافة إلى ذلك، توتر العلاقات بين تركيا والصين والتي يعود سببها إلى حد كبير إلى قضية الايغور".وبحسب الصحيفة، "في غضون ذلك، حاولت تركيا خلال العام الماضي إعادة بناء علاقاتها في الشرق الأوسط. فبعد سنوات من العلاقات المتوترة، اتخذت إسرائيل وتركيا مؤخرًا خطوات عدة بهدف المصالحة، حيث استعادتا العلاقات رسميًا في آب الماضي مع تعيين سفير إلى تركيا لأول مرة منذ خمس سنوات. كما استعادت تركيا علاقاتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الدولتين الأكثر نفوذاً اقتصادياً في المنطقة. والآن، حان دور الولايات المتحدة لتعزيز علاقتها مع تركيا بشكل أقوى. وبدأ العمل بالفعل في قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا، حيث وصف أردوغان الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "صديق عزيز"، ومن جهته قال بايدن إنه يتطلع إلى العمل مع أردوغان على مدى السنوات الخمس المقبلة".وتابعت الصحيفة، "بهدف تعزيز هذه العلاقة، يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ بعض الخطوات غير السارة التي تظهر مدى التزامها بالشراكة. وفي الواقع، لا تزال صفقة طائرات "اف-16" تواجه بعض المعارضة في الكونغرس. إذا كانت تركيا على استعداد لوقف برنامجها للدفاع الجوي S-400، فربما يمكن التأثير على الكونغرس للسماح لها بالانضمام مرة أخرى إلى برنامج إنتاج مقابلات "اف-35". ويمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تتعهد بالسيطرة على القوات الكردية ومنعها من عبور الحدود من سوريا. أما من الناحية المالية، يمكن للولايات المتحدة أيضًا إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المواد التركية، وخاصة الفولاذ والألومنيوم".وأضافت الصحيفة، "على الرغم من أن هذه المطالب كبيرة، إلا ان العائدات المترتبة عنها تستحق كل هذا العناء خاصة وأنها ستساهم في تفعيل السياسات الأميركية بشكل أفضل في الشرق الأوسط. فتركيا في وضع جيد يؤهلها للدخول في شراكة مع الولايات المتحدة من أجل توفير المزيد من الأمن الإقليمي والتفاوض بشأن عملية السلام في إسرائيل. كما وقد تؤدي شراكة تركيا مع المملكة والإمارات إلى توثيق العلاقات مع إيران بعد إعادة فتح العلاقات الرسمية مع تلك الدول في وقت سابق من هذا العام. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى العودة إلى اتفاق نووي جديد أو تطويره، فمن الممكن أن تلعب تركيا دور الوسيط بين الجانبين".وختمت الصحيفة، "ليس من السهل أن يُطلب من الولايات المتحدة الدخول في شراكة مع أردوغان وتركيا. ولكن نظراً لنموها كدولة رائدة في الشرق الأوسط وعلاقتها مع أوروبا، فإن الشراكة مع تركيا ضرورية لأميركا للحفاظ على مستوى نفوذها في المنطقة".