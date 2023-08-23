مسؤول أوكراني يسخر من بوتين.. شاهدوا الفيديو

دأب بعض المسؤولين في روسيا وأوكرانيا على إشعال حروب من نوع آخر على جبهات مواقع التواصل وذلك منذ انطلاق المعارك الضارية بين الجانبين في شباط 2022.



وفي هذا السياق، شارك مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشنكو، فيديو على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقا) يسخر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



إذ نشر مقطعا لسيد الكرملين، وهو "ينظر إلى ساعته على ما يبدو في يده اليسرى، قبل أن يستدرك أنه يضعها في اليمنى".



وكتب معلقاً أن "بوتين نسي أين يضع ساعته على ما يبدو، متسائلاً ماذا يجري وهل هذا فعلاً بوتين؟!" في تلميح إلى أنه ربما يكون بديلاً له.

Putin addressed the BRICS summit via video as he was afraid to attend in person. He was also afraid to use his own voice, it seems.



The video published by a Russian news media,

uses a changed voice. Meanwhile, the video on the Kremlin's website used Putin's voice. pic.twitter.com/9bL5Xm5GWE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 22, 2023 Advertisement

خاف من استخدام صوته أيضا

وفي فيديو آخر، علّق على عدم مشاركة الرئيس الروسي شخصياً في اجتماع بريكس بل عبر الفيديو، خوفاً من اعتقاله.



كما اعتبر أن بوتين "كان خائفًا أيضًا من استخدام صوته"، مضيفاً أن الفيديو الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام الروسية، استخدم صوتًا متغيراً للرئيس الروسي.



فيما استخدم الفيديو المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت صوت بوتين نفسه، وفق غيراشنكو.



ومنذ أشهر انتشرت شائعات عدة على استخدام بوتين شبيه له، سواء خوفاً من الاغتيالات أو لتدهور حالته الصحية وإصابته بمرض السرطان، فيما أكد الكرملين مراراً أن الرئيس بكامل عافيته.(العربية)







