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عربي-دولي
يعاني من مشاكل صحية.. رئيس الوزراء التايلاندي السابق من المنفى إلى مستشفى الشرطة
Lebanon 24
23-08-2023
|
03:37
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نقل رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، اليوم الأربعاء، من السجن إلى مستشفى تابع للشرطة، في اليوم التالي لسجنه فور عودته من منفاه الذي قضى فيه 15 عاما.
وقال مسؤولون إن تاكسين البالغ 74 عاما، والذي شغل مرتين منصب رئيس الوزراء وأطيح به خلال انقلاب عام 2006، يعاني من العديد من المشاكل الصحية ونقل من السجن إلى مستشفى تابع للشرطة بعد منتصف الليل بمدة قصيرة.
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وجاءت عودة تاكسين أمس الثلاثاء بالتزامن مع عودة حزبه "بيو تاي" إلى الحكومة، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع الأحزاب المؤيدة للجيش، ما دفع كثيرين للحديث عن إمكانية إبرام اتفاق تخفض بموجبه فترة سجنه.
الناطق باسم إدارة للسجون سيتي سوتيفونغ قال في بيان، إن المسؤولين عن الأوضاع الصحية في السجن أبلغوا الجهات المعنية بأن تاكسين يعاني من عدم القدرة على النوم، وارتفاع في ضغط الدم وتراجع في مستويات الأكسجين في دمه، كما يعاني من عدة أمراض تستوجب المتابعة الصحية، خصوصا أمراض القلب ولا تتوفر المعدات المناسبة في مستشفى السجن". وتابع "قال الطبيب إنه ينبغي أن يتم نقله إلى مستشفى الشرطة لتجنّب أي خطر على حياته".
وفور هبوط طائرته الخاصة في بانكوك، نُقل رئيس الوزراء السابق الملياردير إلى المحكمة حيث صدر أمر بإيداعه السجن لقضاء عقوبات صدرت بحقه في فترة غيابه عن البلاد. (روسيا اليوم)
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