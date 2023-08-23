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عربي-دولي

قد يكلفكم حياتكم.. تجنبوا هذا الخطأ عند الإقامة في الفنادق

Lebanon 24
23-08-2023 | 03:41
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قامت عميلة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالكشف عن "الخطأ الكبير" الذي يرتكبه العديد من الأشخاص عند الإقامة في الفنادق.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المحللة الجنائية السابقة في "إف بي آي"، كانديس ديلونغ، قولها:"   أكبر خطأ يرتكبه الناس خلال إقامتهم في الفنادق هو فتح باب غرفتهم بسرعة ودون معرف من خلفه."
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وأضافت: "يجب دائما التأكد والتحقق من الشخص الموجود خلف الباب، حتى لو كنت تتوقع شخصا معينا. إذا طلبت خدمة الغرف وسمعت طرقا على الباب، لا تفتح متسرعا ومعتقدا أن الأمر يتعلق بخدمة الغرف، دائما اسأل أولا "من هناك؟. هذا الخطأ قد يكلفكم حياتكم."

وأمضت ديلونغ 5 عقود في المجالات الجنائية وعلم النفس، وقالت إن معظم عمليات الاقتحام في الفنادق أو المنازل تكون انتهازية، حيث يقوم المجرمون بفحص الأبواب المفتوحة ويستغلون الفرصة للاقتحام.

وأشارت: "هناك دائما طرق لحماية نفسك، والأقفال هي أفضل حل".(سكاي نيوز)

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