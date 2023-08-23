بغياب ترامب.. تعرفوا إلى المتنافسين بأول مناظرة للجمهوريين بالانتخابات التمهيدية الرئاسية

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تعقد المناظرة الأولى للمتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024 اليوم الأربعاء، بغياب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وذلك بعدما أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مساء الاثنين أسماء ثمانية جمهوريين تأهلوا للمناظرة الأولى للحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.إلا أن طيف ترامب سيطغى على هذا الحدث ويفقده بريقه، لاسيما أن الرئيس السابق سيحضر الخميس إلى سجن جورجيا، ما سيستقطب الإعلام المحلي.وتشمل قائمة المتنافسين حاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق نيكي هالي، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي وساوث كارولينا السناتور تيم سكوت.إليكم نبذة عن المشاركين في أول مناظرة للحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024 وهم كالتالي:رون ديسانتسيمكن أن يعتبر حاكم ولاية فلوريدا الأوفر حظاً في هذه المناظرة، باعتباره المرشح الأعلى في استطلاعات الرأي على خشبة المسرح بعد ترامب.وكان ديسانتس قلص حجم حملته وأعاد تشكيلها في الأسابيع الأخيرة بعد فشله في إحراز تقدم نحو إطاحة ترمب كحامل لواء الحزب الجمهوري في الأشهر الأولى من الانتخابات التمهيدية.فيفيك راماسوامييعتبر رجل الأعمال التكنولوجي هذا مثيراً للجدل غلأى حد ما، بسبب بعض تصريحاته ومواقفه. وقد نشر فيديو لنفسه وهو يمارس رياضة التنس يوم الاثنين في تغريدة وصفها بأنها تحضيرية للمناظرة.كما ظهر أيضًا في أنواع برامج الإعلام الليبرالي التي يتخطاها العديد من المتنافسين الجمهوريين، مثل البث الصوتي مع مضيف "HBO" بيل ماهر.مايك بنسأما نائب الرئيس السابق مايك بنس، فواجه صعوبات أكثر من بعض منافسيه في الوصول إلى عتبة المؤيدين البالغة 40 ألفًا، لكنه فعل ذلك قبل أسبوعين.وأشار إلى أنه كان يتطلع إلى مواجهة مع زميله السابق، منتقدًا قرار ترامب بتخطي المناظرة، وقال بنس يوم الأحد على قناة ABC News إن كل مرشح مؤهل “يجب أن يكون على المسرح مستعدًا للمواجهة والإجابة على تلك الأسئلة الصعبة”.نيكي هاليقدمت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابق وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد ترمب لمحة عن كيف يمكن للجمهوريين أن يركزوا بشكل أكبر على تقليص دعم منافسيهم من التركيز على مواجهة ترامب مباشرة.تيم سكوتسعى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية إلى تقديم تباين أكثر إيجابية مع منافسيه مثل ترمب وديسانتس وقد يكون في مسار تصادمي مع حاكم ولاية فلوريدا حيث يتنافسان ليصبحا الخيار الأفضل لأولئك الذين يسعون للمضي قدمًا من الرئيس السابق.كريس كريستيربما يطل حاكم ولاية نيو جيرسي السابق بطاقة أكبر على مسرح الليلة بصفته منافسًا رئاسيًا في عام 2016، أنهى آمال ماركو روبيو الرئاسية في مناظرة عندما سخر بلا هوادة من عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا لأنه ألقى "خطابًا مدته 25 ثانية عن ظهر قلب".وقد قدم كريستي نفسه كمنتقد شرس لترمب، لكنه لن يحصل على مواجهة مباشرة مع اعتكاف الأخير عن المناظرة.دوغ بورغوموصف حاكم ولاية داكوتا الشمالية، الذي اجتذب المانحين من خلال نظام بطاقات الهدايا – 20 دولارًا مقابل تبرعات بقيمة دولار واحد – نفسه بأنه المنافس الأقل شهرة على مسرح الليلة، وقال يوم الأحد على شبكة إن بي سي إنه سينجح في المناظرة "إذا أتيحت لنا الفرصة لشرح من نحن وما الذي نهدف إليه ولماذا نترشح".آسا هاتشينسونكما قدم حاكم أركنساس السابق نفسه كمنتقد لترامب، وقد تذمر سابقًا من شرط تعهد الولاء للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، لكنه أخبر كاسي هانت من شبكة "سي إن إن" يوم الأحد أنه كان يوقع التعهد لأنه "واثق من أن دونالد ترمب لن يكون المرشح".(العربية)