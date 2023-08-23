مساعدون لترامب يسلمون أنفسهم الخميس لسلطة جورجيا.. ماذا عنه؟

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أكد بعض مساعدي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تسليم أنفسهم لسلطات ولاية جورجيا استعدادا للمُثول أمام المحكمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.ومن المتوقع أن يمثل ترامب، الذي يتصدر سباق نيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام القضاء الأميركي مرة أخرى يوم الخميس في مناسبة هي الرابعة منذ مغادرته البيت الأبيض.ويعتبر ترامب ومساعدوه المحاكمة تسييسا للقضاء وتدخلا في الانتخابات الرئاسية.وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيسلم نفسه الخميس في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" الإثنين الماضي إنه في ذلك اليوم سيتم "اعتقاله من قبل المدعية العامة فاني ويليس" التي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام.اتفاق ترامب وسلطات جورجياسلطات ولاية جورجيا توصلت لاتفاق مع فريق ترامب يقضي بالإفراج عنه بكفالة مالية بعد مثوله أمام المحكمة يوم الخميس المقبل.ووافق قاض في ولاية جورجيا الإثنين على كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.وتضمن الاتفاق أيضا منع ترامب من مهاجمة الشهود في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.وأمام ترامب و18 متهما آخرين معه في هذه القضية حتى ظهر الجمعة (16:00 توقيت غرينيتش) لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا. (سكاي نيوز)