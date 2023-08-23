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عربي-دولي

دولٌ عربية بينها.. إليكم قائمة بأبرز الدّول المُصدّرة للحديد!

Lebanon 24
23-08-2023 | 08:00
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نشرَ موقع "RankingRoyals" قائمة بالدول الأكثر تصديراً لخام الحديد لعام 2022، وجاءت أستراليا في المرتبة الأولى على العالم، بحجم صادرات بلغ نحو (87.65 مليار دولار).
 
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وتعدُّ أستراليا من أكبر مصدري خام الحديد في العالم، ولديها أكبر احتياطي ويقدر بنحو 52 مليار طن، وبنسبة تصل إلى 30% من الاحتياطي العالمي.
 
وجاءت 3 دول عربية ضمن القائمة، وهي: البحرين ، وموريتانيا، وعُمان.
 
وفي ما يلي قائمة بحجم صادرات الدول الأكثر تصديراً لخام الحديد لعام 2022:
 
1- أستراليا: 87.65 مليار دولار
 
2- البرازيل: 28.89 مليار دولار
 
3- كندا: 6.75 مليار دولار
 
4- جنوب أفريقيا: 6.70 مليار دولار
 
5- السويد: 3.70 مليار دولار
 
6- الصين: 3.22 مليار دولار
 
7- أوكرانيا: 2.91 مليار دولار
 
8- البحرين: 2.15 مليار دولار
 
9- روسيا: 1.72 مليار دولار
 
10- تشيلي: 1.65 مليار دولار
 
11- الهند: 1.57 مليار دولار
 
12- البيرو: 1.54 مليار دولار
 
13- موريتانيا: 1.34 مليار دولار
 
14- ماليزيا: 1.21 مليار دولار
 
15- الولايات المتحدة: 1.14 مليار دولار
 
16- عُمان: 830.5 مليون دولار
 
17- كازاخستان: 713.3 مليون دولار
 
18- سيراليون: 595.7 مليون دولار
 
19- مانغوليا: 390.6 مليون دولار
 
20- إيران: 377.4 مليون دولار
 
(عربي21)
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