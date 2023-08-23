دولٌ عربية بينها.. إليكم قائمة بأبرز الدّول المُصدّرة للحديد!

نشرَ موقع "RankingRoyals" قائمة بالدول الأكثر تصديراً لخام الحديد لعام 2022، وجاءت أستراليا في المرتبة الأولى على العالم، بحجم صادرات بلغ نحو (87.65 مليار دولار).

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وتعدُّ أستراليا من أكبر مصدري خام الحديد في العالم، ولديها أكبر احتياطي ويقدر بنحو 52 مليار طن، وبنسبة تصل إلى 30% من الاحتياطي العالمي.

وجاءت 3 دول عربية ضمن القائمة، وهي: البحرين ، وموريتانيا، وعُمان.

وفي ما يلي قائمة بحجم صادرات الدول الأكثر تصديراً لخام الحديد لعام 2022:

1- أستراليا: 87.65 مليار دولار

2- البرازيل: 28.89 مليار دولار

3- كندا: 6.75 مليار دولار

4- جنوب أفريقيا: 6.70 مليار دولار

5- السويد: 3.70 مليار دولار

6- الصين: 3.22 مليار دولار

7- أوكرانيا: 2.91 مليار دولار

8- البحرين: 2.15 مليار دولار

9- روسيا: 1.72 مليار دولار

10- تشيلي: 1.65 مليار دولار

11- الهند: 1.57 مليار دولار

12- البيرو: 1.54 مليار دولار

13- موريتانيا: 1.34 مليار دولار

14- ماليزيا: 1.21 مليار دولار

15- الولايات المتحدة: 1.14 مليار دولار

16- عُمان: 830.5 مليون دولار

17- كازاخستان: 713.3 مليون دولار

18- سيراليون: 595.7 مليون دولار

19- مانغوليا: 390.6 مليون دولار

20- إيران: 377.4 مليون دولار

(عربي21)