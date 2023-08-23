مزاعم إسرائيليّة جديدة.. هكذا تستغلّ إيران "محنة" الفلسطينيين

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعتقدون أن طهران تستغل محنة السلطة الفلسطينية، لتجنيد العمال الذين يعانون من ضائقة اقتصادية، وخصوصاً في الوقت الذي تواجه فيه رام الله صعوبة في دفع الرواتب في موعدها.

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ونقل "واللا" عن المسؤولين، أن هناك تقديرات متزايدة بأن حركة "حماس" الفلسطينية تقف وراء هجوم الإثنين في حوارة، وأن إيران تستغل السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وتقوم تجنيد الموظفين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب.



تعاون إيران وحماس ونقل "واللا" عن المسؤولين، أن هناك تقديرات متزايدة بأن حركة "حماس" الفلسطينية تقف وراء هجوم الإثنين في حوارة، وأن إيران تستغل السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وتقوم تجنيد الموظفين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب.

ويعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، أن التعاون بين إيران وحماس ينعكس في تجنيد العناصر المسلحة والبنى التحتية باستخدام مبالغ كبيرة، وفي الوقت نفسه، سيتم إجراء تقييم للوضع لاتخاذ قرار بشأن إرسال كتيبة وسريتين إلى الضفة الغربية أم لا.



اتهامات لإيران

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، من مكان الهجوم في جنوب الخليل، أن إيران هي التي تقف وراء موجة العنف في الضفة الغربية، مضيفاً: "نحن في خضم هجوم إرهابي.. هذا الهجوم ممول من إيران، نحن نعمل على مدار الساعة، القادة والجنود، نعمل للقبض على القتلة، وكذلك أولئك الذين يحاولون قتل مواطني دولة إسرائيل".



هجوم على الحكومة

وفي السياق، هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي ليمور سون-هار مليخ من حزب "عوتسما يهوديت" وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشدة، قائلة إنه "ليس شخصاً يمينياً، ويتعاون مع سياسة المؤسسة الأمنية المتساهلة"، و "يجب أن يترك منصبه كوزير للدفاع".



كذلك، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة وتعاملها مع موجة العنف قائلاً: "حان الوقت للاعتراف بأن وعدهم الانتخابي الرئيسي، وهو إعادة الأمن الشخصي، فشل تماماً، فخلال الحملة الانتخابية، كان إيتمار بن غفير يصرخ أمام كل كاميرا: من هو صاحب المنزل هنا؟، وبعد سبعة أشهر وعشرات القتلى، حان الوقت لنسأل، حقا من؟". (24)