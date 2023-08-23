Advertisement

عربي-دولي

مزاعم إسرائيليّة جديدة.. هكذا تستغلّ إيران "محنة" الفلسطينيين

Lebanon 24
23-08-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1100140-638283898233080113.jpg
Doc-P-1100140-638283898233080113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يعتقدون أن طهران تستغل محنة السلطة الفلسطينية، لتجنيد العمال الذين يعانون من ضائقة اقتصادية، وخصوصاً في الوقت الذي تواجه فيه رام الله صعوبة في دفع الرواتب في موعدها.
Advertisement

ونقل "واللا" عن المسؤولين، أن هناك تقديرات متزايدة بأن حركة "حماس" الفلسطينية تقف وراء هجوم الإثنين في حوارة، وأن إيران تستغل السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وتقوم تجنيد الموظفين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب. 

تعاون إيران وحماس
 
ويعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، أن التعاون بين إيران وحماس ينعكس في تجنيد العناصر المسلحة والبنى التحتية باستخدام مبالغ كبيرة، وفي الوقت نفسه، سيتم إجراء تقييم للوضع لاتخاذ قرار بشأن إرسال كتيبة وسريتين إلى الضفة الغربية أم لا.

اتهامات لإيران
 
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، من مكان الهجوم في جنوب الخليل، أن إيران هي التي تقف وراء موجة العنف في الضفة الغربية، مضيفاً: "نحن في خضم هجوم إرهابي.. هذا الهجوم ممول من إيران، نحن نعمل على مدار الساعة، القادة والجنود، نعمل للقبض على القتلة، وكذلك أولئك الذين يحاولون قتل مواطني دولة إسرائيل". 

هجوم على الحكومة
 
وفي السياق، هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي ليمور سون-هار مليخ من حزب "عوتسما يهوديت" وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشدة، قائلة إنه "ليس شخصاً يمينياً، ويتعاون مع سياسة المؤسسة الأمنية المتساهلة"، و "يجب أن يترك منصبه كوزير للدفاع".

كذلك، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة وتعاملها مع موجة العنف قائلاً: "حان الوقت للاعتراف بأن وعدهم الانتخابي الرئيسي، وهو إعادة الأمن الشخصي، فشل تماماً، فخلال الحملة الانتخابية، كان إيتمار بن غفير يصرخ أمام كل كاميرا: من هو صاحب المنزل هنا؟، وبعد سبعة أشهر وعشرات القتلى، حان الوقت لنسأل، حقا من؟". (24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2023-08-23
12:01 | 2023-08-23
12:00 | 2023-08-23
11:29 | 2023-08-23
11:15 | 2023-08-23
11:00 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24