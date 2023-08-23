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عربي-دولي
روسيا تطلق هجوما لمدة 3 ساعات على أوديسا
Lebanon 24
23-08-2023
|
05:19
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تبادلت أوكرانيا وروسيا هجمات الطائرات المسيرة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث استهدفت كييف العاصمة الروسية موسكو مجددا في الوقت الذي استهدفت فيه المسيرات الروسية مستودعات تخزين الحبوب الأوكرانية، فيما تحول مؤخرا إلى تكتيك مميز للحرب الدائرة منذ 18 شهرا تقريبا.
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وذكر رئيس الإدارة العسكرية في إقليم أوديسا، أوليه كيبر، على حسابه في موقع تلغرام، أن المسيرات الروسية شنت هجوما استمر 3 ساعات في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا ليل الثلاثاء، ما تسبب في نشوب حريق في محطة تخزين الحبوب.
وقال كيبر إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 9 مسيرات روسية.
وأضاف "للأسف، تشن ضربات على مجمعات الإنتاج والشحن"، وأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
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