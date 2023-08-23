وزير خارجية الجزائر يبدأ جولة إلى بعض دول إيكواس

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يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، جولة على بعض دول "إيكواس" تشمل دولا إفريقية لبحث أزمة النيجر وسبل حلها دبلوماسيا.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الوزير عطاف، وبتكليف من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، يزور نيجيريا وبنين وغانا، للتشاور بشأن سبل حل الأزمة الدائرة في النيجر عقب الانقلاب.وكانت الجزائر أعربت عن أسفها لما وصفته "إعطاء الأسبقية للخيار العسكري" في أزمة النيجر.وأكدت أنه لا تزال هناك فرص للحل السياسي لم تستنفد، ومحذرة من خطورة التدخلات العسكرية.