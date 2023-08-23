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عربي-دولي

إيران تكشفُ عن "قنبلتين ذكيتين".. إليكم مواصفاتهما!

Lebanon 24
23-08-2023 | 06:17
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أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الستار عن قنبلتي "آرمان 1" و"آرمان 2"، في معرض المعدّات الدفاعية "1402"، بالإضافة إلى طائرة "مهاجر 10" المُسيّرة، والتي تستطيع حمل القنبلتين. 
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وفي التفاصيل التقنية للقنبلتين، كشفت الوزارة أنّ قنبلة "آرمان 1" الذكية، تزن 35 كيلوغراماً، كما يصل مداها العملياتي إلى 20 كيلومتراً.

ويمكن إطلاق القنبلة مِن مختلف أنواع الطائرات المُسيّرة الميدانية المستخدمة لدى القوات المسلحة الإيرانية، بحسب ما أوضحت وكالة "فارس" الإيرانية، كما يتم التحكم فيها عبر نظام توجيهٍ مزوَّد بباحثٍ ذكي و"GPS/INS".

وتزن قنبلة "آرمان 2" الذكية 40 كيلوغراماً، ويصل مداها العملياتي إلى 100 كيلومتر، بحيث تتمتع هذه القنبلة بمحرك إلكتروني، الأمر الذي يجعلها أيضاً قابلةً للنصب والإطلاق في مختلف أنواع الطائرات المُسيّرة التي تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية، كما تشترك مع القنبلة "آرمان 1" في نظام الحكم والتوجيه الذكي ذاته.

وتمّ نصب القنبلتين الذكيتين على طائرة "مهاجر 10" المُسيّرة الإيرانية، والتي تأتي ضمن طراز المُسيّرات الإيرانية "مهاجر"، التي تمّت إزاحة الستار عنها اليوم، بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، بالإضافة إلى عددٍ من قادة القوات المسلحة.

يُذكَر أنّ القنبلتين الذكيتين هما مِن القنابل الموجّهة التي تُطلق من الجو، وهي عبارة عن جيلٍ من القنابل الشراعية الموجّهة التي تنتجها الصناعات الدفاعية.

وفي المعرض الدفاعي المُنعقد، تم البدءُ بتسليم عدد كبير من الصواريخ الاستراتيجية، من طراز "خرمشهر" و"حاج قاسم"، إلى القوات المسلحة والقوات الجو فضائية، التابعة لحرس الثورة الإيراني.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنّ مُسيّرة "مهاجر 10" تبلغ مدة طيرانها القصوى 24 ساعةً على ارتفاع 7 آلاف متر، وتستطيع التحليق ألفي كيلومتر، كما يبلغ الحد الأقصى لوزن حمولتها 300 كيلوغرام، والسرعة القصوى للطائرة 210 كم/ساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، كما أنّها مُجهّزة بأنظمة الحرب الإلكترونية. (الميادين نت)
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