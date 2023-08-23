"تهديدٌ جديد".. طائرة إيرانية تُغطي "كل مساحة إسرائيل"!

أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الإعلان بشأن الطائرة المُسيّرة الإيرانية، "مهاجر 10"، يُعَدّ تحدّياً كبيراً للاحتلال، لافتةً إلى أنّ الكلام الإيراني عن تلك الطائرة يأتي "بعد أن اتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طهران بتمويل الهجمات الأخيرة على الإسرائيليين".

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وتناولت مذيعة "القناة الـ12" الإسرائيلية الكشف عن المُسيّرة الإيرانية الجديدة، مُؤكدةً أنّ "إيران تهدد إسرائيل مرة جديدة، وهذا يُعَدّ تحدياً، هذه المرة عبر فيديو باللغة العبرية، ولم نشاهد أمراً كهذا في الفترة الأخيرة".



بدوره، شدّد مراسل الشؤون العربية في "القناة الـ12"، يارون شنايدر، على أنّ "ما يهم بخصوص هذا الطراز هو أنّ مداه يبلغ ألفي كيلومتر"، موضحاً أنّ ذلك يعني أنّه "يغطي كل مساحة إسرائيل".



وأكّد شنايدر أنّ التحدي هو في عبارة "جهِّزوا الملاجئ"، والتي كُتبت في الشاشة باللغة العبرية، مُشيراً إلى أنّ "الإيرانيين يريدون القول إنّ لديهم رداً على كل الهجمات ضدهم، وعلى التهديدات التي تُنسب إلى إسرائيل".



وذكّر شناير بتهديداتٍ إيرانية لإسرائيل، قائلاً إنّ "إيران تطلق تهديدات، وأحياناً إشارات بواسطة مسيراتٍ نحونا"، وأضاف: "بعض تلك المسيرات اخترق الحدود من سوريا، وإيران تنفّذ، لأول مرة، استفزازاً كهذا، وتعرض سلاحاً قادراً على تهديد إسرائيل"، وهذا الموضوع يُعَدّ ساخناً في فترةٍ ساخنة".



من جهتها، لفتت قناة "كان" الإسرائيلية إلى أنّ الكشف الإيراني عن " مهاجر 10" يمثّل "ذروةً إضافية في عامٍ لم يتوقف خلاله خط الإنتاج الإيراني للمسيّرات عن العمل".



وأشارت "كان" إلى أنّ الكشف عن المُسيّرة تمّ في الوقت الذي تعيش إسرائيل فيه موجة عمليات حالية "تتورط فيها وتوجهها إيران".



وتطرّق موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى الإعلان بشأن الطائرة الإيرانية المُسيّرة، مُشيراً إلى أنّها تشبه الطائرة الأميركية المُسيّرة المتطورة، "MQ-9 Reaper"، متوقفاً عند عبارة "جهزوا الملاجئ" التي جرى وصفها بـ"التهديد غير المسبوق". وتناولت مذيعة "القناة الـ12" الإسرائيلية الكشف عن المُسيّرة الإيرانية الجديدة، مُؤكدةً أنّ "إيران تهدد إسرائيل مرة جديدة، وهذا يُعَدّ تحدياً، هذه المرة عبر فيديو باللغة العبرية، ولم نشاهد أمراً كهذا في الفترة الأخيرة".بدوره، شدّد مراسل الشؤون العربية في "القناة الـ12"، يارون شنايدر، على أنّ "ما يهم بخصوص هذا الطراز هو أنّ مداه يبلغ ألفي كيلومتر"، موضحاً أنّ ذلك يعني أنّه "يغطي كل مساحة إسرائيل".وأكّد شنايدر أنّ التحدي هو في عبارة "جهِّزوا الملاجئ"، والتي كُتبت في الشاشة باللغة العبرية، مُشيراً إلى أنّ "الإيرانيين يريدون القول إنّ لديهم رداً على كل الهجمات ضدهم، وعلى التهديدات التي تُنسب إلى إسرائيل".وذكّر شناير بتهديداتٍ إيرانية لإسرائيل، قائلاً إنّ "إيران تطلق تهديدات، وأحياناً إشارات بواسطة مسيراتٍ نحونا"، وأضاف: "بعض تلك المسيرات اخترق الحدود من سوريا، وإيران تنفّذ، لأول مرة، استفزازاً كهذا، وتعرض سلاحاً قادراً على تهديد إسرائيل"، وهذا الموضوع يُعَدّ ساخناً في فترةٍ ساخنة".من جهتها، لفتت قناة "كان" الإسرائيلية إلى أنّ الكشف الإيراني عن " مهاجر 10" يمثّل "ذروةً إضافية في عامٍ لم يتوقف خلاله خط الإنتاج الإيراني للمسيّرات عن العمل".وأشارت "كان" إلى أنّ الكشف عن المُسيّرة تمّ في الوقت الذي تعيش إسرائيل فيه موجة عمليات حالية "تتورط فيها وتوجهها إيران".وتطرّق موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى الإعلان بشأن الطائرة الإيرانية المُسيّرة، مُشيراً إلى أنّها تشبه الطائرة الأميركية المُسيّرة المتطورة، "MQ-9 Reaper"، متوقفاً عند عبارة "جهزوا الملاجئ" التي جرى وصفها بـ"التهديد غير المسبوق".

وعنون الموقع حديثه بشأن الموضوع بـ"إيران تكشف طائرة مسلحة من دون طيار، يمكنها ضرب إسرائيل"، لافتاً إلى أنّ الفيديو نُشِر في يوم الصناعة العسكرية الإيرانية، ويسلط الضوء على "التوترات المتزايدة مع إسرائيل". (الميادين نت)