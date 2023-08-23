30
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
33
o
بشري
31
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"تهديدٌ جديد".. طائرة إيرانية تُغطي "كل مساحة إسرائيل"!
Lebanon 24
23-08-2023
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الإعلان بشأن الطائرة المُسيّرة الإيرانية، "مهاجر 10"، يُعَدّ تحدّياً كبيراً للاحتلال، لافتةً إلى أنّ الكلام الإيراني عن تلك الطائرة يأتي "بعد أن اتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طهران بتمويل الهجمات الأخيرة على الإسرائيليين".
Advertisement
وتناولت مذيعة "القناة الـ12" الإسرائيلية الكشف عن المُسيّرة الإيرانية الجديدة، مُؤكدةً أنّ "إيران تهدد إسرائيل مرة جديدة، وهذا يُعَدّ تحدياً، هذه المرة عبر فيديو باللغة العبرية، ولم نشاهد أمراً كهذا في الفترة الأخيرة".
بدوره، شدّد مراسل الشؤون العربية في "القناة الـ12"، يارون شنايدر، على أنّ "ما يهم بخصوص هذا الطراز هو أنّ مداه يبلغ ألفي كيلومتر"، موضحاً أنّ ذلك يعني أنّه "يغطي كل مساحة إسرائيل".
وأكّد شنايدر أنّ التحدي هو في عبارة "جهِّزوا الملاجئ"، والتي كُتبت في الشاشة باللغة العبرية، مُشيراً إلى أنّ "الإيرانيين يريدون القول إنّ لديهم رداً على كل الهجمات ضدهم، وعلى التهديدات التي تُنسب إلى إسرائيل".
وذكّر شناير بتهديداتٍ إيرانية لإسرائيل، قائلاً إنّ "إيران تطلق تهديدات، وأحياناً إشارات بواسطة مسيراتٍ نحونا"، وأضاف: "بعض تلك المسيرات اخترق الحدود من سوريا، وإيران تنفّذ، لأول مرة، استفزازاً كهذا، وتعرض سلاحاً قادراً على تهديد إسرائيل"، وهذا الموضوع يُعَدّ ساخناً في فترةٍ ساخنة".
من جهتها، لفتت قناة "كان" الإسرائيلية إلى أنّ الكشف الإيراني عن " مهاجر 10" يمثّل "ذروةً إضافية في عامٍ لم يتوقف خلاله خط الإنتاج الإيراني للمسيّرات عن العمل".
وأشارت "كان" إلى أنّ الكشف عن المُسيّرة تمّ في الوقت الذي تعيش إسرائيل فيه موجة عمليات حالية "تتورط فيها وتوجهها إيران".
وتطرّق موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى الإعلان بشأن الطائرة الإيرانية المُسيّرة، مُشيراً إلى أنّها تشبه الطائرة الأميركية المُسيّرة المتطورة، "MQ-9 Reaper"، متوقفاً عند عبارة "جهزوا الملاجئ" التي جرى وصفها بـ"التهديد غير المسبوق".
وعنون الموقع حديثه بشأن الموضوع بـ"إيران تكشف طائرة مسلحة من دون طيار، يمكنها ضرب إسرائيل"، لافتاً إلى أنّ الفيديو نُشِر في يوم الصناعة العسكرية الإيرانية، ويسلط الضوء على "التوترات المتزايدة مع إسرائيل".
(الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:44 | 2023-08-22
22/08/2023 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:30 | 2023-08-23
23/08/2023 02:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة "كبيرة" تهزّ أحد المصارف... ما القصّة؟ (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة "كبيرة" تهزّ أحد المصارف... ما القصّة؟ (فيديو)
11:00 | 2023-08-22
22/08/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم.. شقيقان تعرضا للطعن في هذه البلدة
Lebanon 24
مساء اليوم.. شقيقان تعرضا للطعن في هذه البلدة
14:47 | 2023-08-22
22/08/2023 02:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّلُ صورة للإرهابيين في عين الحلوة.. شاهدوها!
Lebanon 24
أوّلُ صورة للإرهابيين في عين الحلوة.. شاهدوها!
03:15 | 2023-08-23
23/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2023-08-23
الصيف المستعر.. 8 محافظات تكتوي بنصف درجة الغليان
08:20 | 2023-08-23
حادث مؤسف... وفاة 4 أشخاص غرقاً أثناء عملهم!
08:00 | 2023-08-23
دولٌ عربية بينها.. إليكم قائمة بأبرز الدّول المُصدّرة للحديد!
07:35 | 2023-08-23
اعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي
07:30 | 2023-08-23
أردوغان: لن نسمح بالعنصرية وكراهية الأجانب في تركيا
07:00 | 2023-08-23
بعد شهرين من اختفائه.. ماذا حدث لـ"جنرال يوم القيامة" الروسي؟
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
23/08/2023 15:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
23/08/2023 15:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
23/08/2023 15:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24