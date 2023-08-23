دولتان عربيتان ستقودان سوق "الغاز" في أفريقيا قريباً.. من هما؟

كشف تقرير غرفة الطاقة الإفريقية أن مصر والجزائر ضمن قائمة "الدول الـ 3 الكبار"، التي تسيطر على سوق الغاز الطبيعي والمسال في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

Advertisement

وذكر التقرير، الصادر في آب الجاري، أن هناك توجهاً عالمياً للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الدول الـ 3 التي ستقود أفريقيا في هذا القطاع هي:

- مصر

- الجزائر

- نيجيريا

ولفت التقرير، الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" بنسختها الفرنسية، إلى أن هذه الدول ستهيمن على قطاع الغاز الطبيعي والغاز المسال خلال الفترة من 2023 حتى 2027، خصوصاً مع توجه العالم لتقليل الاعتماد على النفط مقابل التوسع في استخدام الغاز.

وتشير التوقعات التي نشرتها غرفة الطاقة الأفريقية بشأن إنتاج الغاز في 2023 إلى أنها ستكون 25.5 مليار قدم مكعب في اليوم (نحو 722 مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يحقق نسبة زيادة في الإنتاج تقدر بـ 1 في المئة مقارنة بمعدلات الإنتاج في عام 2022.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تنتج الدول الـ3 (نيجيريا والجزائر ومصر) غالبية إنتاج القارة الأفريقية من الغاز الطبيعي بنسبة تصل لنحو 80 في المئة في المتوسط.

دول أخرى

كذلك، قال التقرير إن بعض الدول الأخرى يمكن أن تصبح ضمن اللاعبين الرئيسيين في إنتاج الغاز الطبيعي في القارة الأفريقية بفضل مشروعات ضخمة بتلك الدول في مجال الغاز وهي: موزامبيق - تنزانيا - جنوب أفريقيا - موريتانيا - السنغال.

كذلك، لفت التقرير إلى وجود دول أخرى لديها مشروعات خاصة لإسالة الغاز الطبيعي ستكون ضمن اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع.



وبحسب الإحصائيات التي أوردها التقرير، فإن إجمالي الإنتاج الحالي للدول الـ 3 (مصر والجزائر ونيجريا) في 2023، هو 20.75 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا (نحو 587 مليون متر مكعب/ يوميا).

كذلك، ووفق للتوقعات، فإنّ إجمالي إنتاج الدول الـ 3 في 2027، سيصل إلى 22.75 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 643 مليون متر مكعب / يوميا). (سبوتنيك)

